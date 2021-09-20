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МИД Франции выступил против соглашения о свободной торговле ЕС и Австралии

МИД Франции выступил против соглашения о свободной торговле ЕС и Австралии

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Евросоюз вряд ли сможет продолжать вести переговоры с Австралией о свободной торговле после того, как доверие было подорвано из-за отказа Канберры от французских подлодок, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

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