МИД Франции выступил против соглашения о свободной торговле ЕС и Австралии

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Евросоюз вряд ли сможет продолжать вести переговоры с Австралией о свободной торговле после того, как доверие было подорвано из-за отказа Канберры от французских подлодок, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.