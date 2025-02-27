с 1 марта упрощается процедура снятия автомобиля с учета

С 1 марта процедура снятия автомобиля с учета упрощается. Владельцы, продающие машины, смогут быстрее оформить прекращение регистрации, если договор купли-продажи заключен через «Госуслуги» или нотариально заверен.
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