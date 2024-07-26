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Повышенное внимание к Бронни Джеймсу было «очень раздражающим» для других игроков «Лейкерс» в Летней лиге

Дебют 55-го номера драфта-2024 вызвал повышенный интерес. Как пишет The US Sun, это создало напряженную атмосферу в коллективе.

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