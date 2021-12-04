Свет

298 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Самое веселое это когда мой кот вынужден слезть с пылесоса когда тот закатывается под кровать и потом орет требуя что...Сколько вашего вр...
  • Лидия Шашенкова
    У меня такой, чистюля и умница. Когда его купила, провела эксперимент. Сначала своим хорошим, мощным пылесосом, а пот...Сколько вашего вр...
  • Андрей Соловьев
    Автор забыл учесть то время, которое потребуется на обслуживание робота-пылесоса - очистку мусорного контейнера, мыть...Сколько вашего вр...

В каких странах самый быстрый и самый медленный мобильный интернет?

В каких странах самый быстрый и самый медленный мобильный интернет?

Какая скорость мобильного интернет соединения у вас сейчас? Я измерил специально во время написания этой статьи скорость 4G на своем смартфоне и она оказалась не внушительной :) Всего 10,5 Мбит в секунду на вход и 8,1 Мбит в секунду на выход.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх