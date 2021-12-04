В каких странах самый быстрый и самый медленный мобильный интернет?

Какая скорость мобильного интернет соединения у вас сейчас? Я измерил специально во время написания этой статьи скорость 4G на своем смартфоне и она оказалась не внушительной :) Всего 10,5 Мбит в секунду на вход и 8,1 Мбит в секунду на выход.