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Экономист Беляев рассказал, почему страны БРИКС не хотят копировать доллар

Экономист Беляев рассказал, почему страны БРИКС не хотят копировать доллар

Страны БРИКС обсуждают запуск новой наднациональной расчетной единицы вместо того, чтобы всем вместе использовать китайские юани или индийские рупии как доллары США, потому что доминирование одной национальной валюты неизбежно приводит к проблемам.

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