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За три торговые сессии капитализация Arm почти удвоилась На прошлой неделе бр...

За три торговые сессии капитализация Arm почти удвоилась На прошлой неделе бр...

За три торговые сессии капитализация Arm почти удвоиласьНа прошлой неделе британская компания Arm отчиталась о результатах деятельности за предыдущий фискальный квартал, инвесторы воодушевились перспективами развития бизнеса на фоне бума искусственного интеллекта так сильно, что за прошедшие с того времени три торговые сессии удвоили капитализацию Arm, а всего с момента IPO акции компании подорожали примерно в три раза.

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