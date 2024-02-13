За три торговые сессии капитализация Arm почти удвоилась На прошлой неделе бр...

За три торговые сессии капитализация Arm почти удвоиласьНа прошлой неделе британская компания Arm отчиталась о результатах деятельности за предыдущий фискальный квартал, инвесторы воодушевились перспективами развития бизнеса на фоне бума искусственного интеллекта так сильно, что за прошедшие с того времени три торговые сессии удвоили капитализацию Arm, а всего с момента IPO акции компании подорожали примерно в три раза.