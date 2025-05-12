Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Дорогие ветераны и труженики тыла! Уважаемые клиенты и партнеры банка Хлынов!Поздравляем вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне!9 мая — это важная дата в истории страны, день национальной гордости, знаменательное событие для всех граждан Российской Федерации.