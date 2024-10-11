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Депутат Шеремет назвал Макрона трусом, продвигающим планы ценой жизни украинцев

Депутат Шеремет назвал Макрона трусом, продвигающим планы ценой жизни украинцев

Депутат Государственной думы РФ от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет себя как тщедушный трус, продвигая антироссийскую политику ценой жизни простых украинцев.

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