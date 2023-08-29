Проезда нет: приморцам рассказали о ситуации на дорогах края

В Приморье в результате интенсивных осадков отрезаны восемь сел, сообащет PRIMPRESS. Речь идет о населенных пунктах, расположенных в Ольгинском округе (Моряк-Рыболов, Фурманово и отделение краевой больницы «Евгеньевская») и Красноармейском округе (Покровка, Саровка, Новокрещенка, Метеоритный, Измайлиха, Лимонники).