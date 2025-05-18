Макрон заявил: Трамп обязан отреагировать на «цинизм» Путина

Эммануэль Макрон призвал Дональда Трампа отреагировать на якобы циничное поведение Владимира Путина.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире BFMTV, что глава Белого дома Дональд Трамп должен отреагировать на «циничное поведение» президента России Владимира Путина.
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