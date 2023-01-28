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Попова о ЧЕ-2023 без России: «Спортсменам не должно быть совестно подниматься на пьедестал. Синицина и Кацалапов выигрывали без Пападакис и Сизерона»

Хореограф Бетина Попова рассказала, следит ли за чемпионатом Европы по фигурному катанию, который проходит в финском Эспоо.

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