700 детей спели «Аллилуйя любви» на закрытии фестиваля в Екатеринбурге

В столице Урала завершился Международный фестиваль молодежи, стартовавший 11 сентября. Финальным аккордом мероприятия стало выступление сводного хора, объединившего 700 юных жителей Свердловской области.
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