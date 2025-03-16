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Царьград

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Группировка "Днепр" проводит укрепление западного побережья Крыма

Группировка "Днепр" проводит укрепление западного побережья Крыма

Подразделения группы "Днепр" провели боевые тренировки на западном побережье Крыма, готовясь к отражению атак и противодействию вражеским диверсионным группам.

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