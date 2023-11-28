Уловки продавцов-мошенников: как отличить настоящее моторное масло от фальсификата

Даже если вы используете дорогой продукт, исключить, что это не подделка, полностью нельзя. Естественно, ни один водитель не хочет рисковать состоянием своего двигателя, тем более, если на покупку моторного масла он тратит немалые деньги, а получает вместо оригинала подделку.