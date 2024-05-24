В Госдуме хотят серьезно ужесточить наказание за скрытые автономера

Соответствующий законопроект опубликован в базе нижней палаты. Россиян, которые используют устройства для скрытия части номера на регистрационных знаках, предлагается лишать прав на срок от одного года до полутора лет, выделив нарушение в отдельный состав.
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