В центре Челябинска трамвай столкнулся с легковушкой. В вагоне была почти сотня пассажиров

Легковушка пыталась проскочить перед трамваем в Челябинске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, авария произошла сегодня, 24 октября, утром на улице Кирова в центре Челябинска.
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