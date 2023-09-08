Пашинян совершил стратегическую "ошибку". Теперь у Армении 4 альтернативы

Grandad

А как же мечта армян когда-нибудь вернуть свои территории, захваченные Турцией более века назад? Турция знает, что это территория раньше была армянской и её когда-нибудь придется вернуть. Именно поэтому турки не строят ничего грандиозного, капитального на этих воосточных территориях.