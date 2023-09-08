Царьград

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Пашинян совершил стратегическую "ошибку". Теперь у Армении 4 альтернативы

Пашинян совершил стратегическую "ошибку". Теперь у Армении 4 альтернативы

Геворг Мирзаян подробно объяснил, почему Еревану невыгодно менять внешнеполитический векторВо время интервью, которое премьер Армении Пашинян дал газете La Repubblica, было отмечено: республика совершила стратегическую "ошибку", полагаясь на Россию в вопросах безопасности.

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Комментарии
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Grandad
А как же мечта армян когда-нибудь вернуть свои территории, захваченные Турцией более века назад? Турция знает, что это территория раньше была армянской и её когда-нибудь придется вернуть. Именно поэтому турки не строят ничего грандиозного, капитального на этих воосточных территориях.
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21 час.
нб
надежда белугина
Удивительное время: руководитель пополняет свой личный карман, отдавая страну в полон, а народ соглашается.
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20 час.

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