Интерес к отмене российских артистов за рубежом угасает

Тенденция к отмене российских артистов теряет силу на Западе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на протестующих против выступления российской оперной певицы Анны Нетребко в Берлинской государственной опере.
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