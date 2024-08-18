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Оштрафуют за сорняки уже с 18 августа: дачникам рассказали, кого на самом деле оштрафуют

Оштрафуют за сорняки уже с 18 августа: дачникам рассказали, кого на самом деле оштрафуют

Оштрафуют за сорняки уже с 18 августа: дачникам рассказали, кого на самом деле оштрафуют Евгения КомароваНа дачных участках поддержание порядка становится важным не только с точки зрения эстетики, но и в контексте возможных штрафов.

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