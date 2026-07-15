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Владимирские новости

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В Sentiss сообщили о росте миопии у детей на 7,1%

В Sentiss сообщили о росте миопии у детей на 7,1%

Рост миопии среди детей связан с изменением зрительной нагрузки на летних каникулах: родители менее строго контролируют время, проведённое с гаджетами, что приводит к перенапряжению глаз и риску развития близорукости.

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