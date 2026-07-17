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New Jersey Bets Big on Small Nuclear Reactors

The newest frontier for the global nuclear renaissance is none other than New Jersey. This month, the state officially enacted a law launching a competitive procurement process to review and select a minimum of 1,100 megawatts (MW) of nuclear power.

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