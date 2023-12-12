Фестиваль «Пушкинская зима» пройдет с 18 ноября 2023 года по 14 января 2024 года

13 ноября 2023 года Штабом Партии «Единая Россия» по гуманитарному сотрудничеству вместе с партнерами: благотворительным фондом «Дети — детям», волонтерским движением «Дед Мороз приходит в дом!» дан старт социально-благотворительного проекта-фестивалю возрождения традиций «Пушкинская зима», приуроченного к 225-летию со дня рождения А.