Российский рынок интернет-продаж удвоился за два года

С 2022 года российский сегмент интернет-торговли демонстрирует стремительный рост. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем онлайн-продаж в денежном выражении достиг 4,98 трлн рублей в 2022 году и практически удвоился за последующие два года, превысив 9 трлн рублей к концу 2024 года.