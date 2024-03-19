Смартфоны Realme 12 Pro и 12 Pro+ представили в России

Бренд Realme представил свои новейшие смартфоны - Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+ в России. Оба устройства оснащены перископическими телевизионными объективами, которые позволяют создавать профессиональный уровень боке при съемке портретов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии