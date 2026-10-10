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Царьград

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ФАС: В 35 регионах России цены на АЗС "заморожены"

ФАС: В 35 регионах России цены на АЗС "заморожены"

ФАС берёт под контроль частные АЗС. В 35 регионах России уже зафиксировали цены на топливо.В 35 регионах России уже действуют договоренности, направленные на сдерживание стоимости горючего.

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