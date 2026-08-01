🍲 В Большой Ялте ежедневно работают пять полевых кухонь В администрации города добавили, что при необходимости их количество увеличат.
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🍲 В Большой Ялте ежедневно работают пять полевых кухонь В администрации города добавили, что при необходимости их количество увеличат.