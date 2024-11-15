ВСУ массово атаковали Краснодарский край беспилотниками-камикадзе. Средства ПВО перехватили несколько десятков БПЛА в Крымском и Красноармейском районах, заявил губернатор Вениамин Кондратьев— В Крымске обломки беспилотников упали на территорию четырех домовладений.
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