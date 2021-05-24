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США осудили инцидент с самолетом Ryanair

США осудили инцидент с самолетом Ryanair

Правительство Соединенных Штатов осуждает принудительную посадку лайнера авиакомпании Ryanair в Минске.

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Лев Добрый
Расследования надо проводить по действиям бабуинов США, что они делают в мире, просто уши вянут.
Алексей Литвинцев
А что, только пиндосам позволено своих врагов ловить по всему миру? Молодец Лука, врага надо давить всеми силами и на любой территории.

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