Украинские власти утверждают, что в убегающего уклониста стрелял не сотрудник ТЦК, а «добровольный помощник»

Комментируя опубликованные в украинском сегменте соцсетей кадры, на которых запечатлена погоня представителя ТЦК (военкомата) за пытающимся избежать мобилизации и отправки на фронт мужчиной, представители правоохраниительных органов Украины заявили, что пытавшийся выстрелами остановить убегающего уклониста человек является не военнослужащим ВСУ, а одним из так называемых «добровольных помощников ТЦК».