Лидер ХДС/ХСС Мерц: Трамп приостановил пошлины из-за решительности Европы

Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, которому предстоит стать канцлером Германии, заявил, что приостановка президентом США Дональдом Трампом действия введенных пошлин – следствие "решительности Европы".
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