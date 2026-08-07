"Оптимизм угас". ВСУ рассказали страшную правду о ситуации в зоне СВО

"После очередной недели, проведенной на Украине, многочисленных бесед с военнослужащими — в том числе с тремя полковниками ВСУ — а также множества как позитивных, так и отрезвляющих впечатлений, привожу свою оценку текущей ситуации в конфликте между Россией и Украиной.
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