"Оптимизм угас". ВСУ рассказали страшную правду о ситуации в зоне СВО

"После очередной недели, проведенной на Украине, многочисленных бесед с военнослужащими — в том числе с тремя полковниками ВСУ — а также множества как позитивных, так и отрезвляющих впечатлений, привожу свою оценку текущей ситуации в конфликте между Россией и Украиной.