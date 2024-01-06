Следователи начали проверку по факту смерти шеф-редактора ГТРК Кубань Коноваловой

В СУ СКР по Краснодарскому краю приступили к расследованию обстоятельств смерти шеф-редактора ГТРК «Кубань» Зои Коноваловой и ее бывшего мужа, тела которых обнаружили накануне в доме в Офицерском проезде в Краснодаре.