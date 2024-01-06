Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • M T
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Следователи начали проверку по факту смерти шеф-редактора ГТРК Кубань Коноваловой

Следователи начали проверку по факту смерти шеф-редактора ГТРК Кубань Коноваловой

В СУ СКР по Краснодарскому краю приступили к расследованию обстоятельств смерти шеф-редактора ГТРК «Кубань» Зои Коноваловой и ее бывшего мужа, тела которых обнаружили накануне в доме в Офицерском проезде в Краснодаре.

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