Следователи начали проверку по факту смерти шеф-редактора ГТРК Кубань Коноваловой

В СУ СКР по Краснодарскому краю приступили к расследованию обстоятельств смерти шеф-редактора ГТРК «Кубань» Зои Коноваловой и ее бывшего мужа, тела которых обнаружили накануне в доме в Офицерском проезде в Краснодаре.
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