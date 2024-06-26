Кишечная палочка, растительные жиры и плесень: экспертиза Роскачества выявила опасные примеси в мороженом Ольга ВайленкоРоскачество провело масштабное исследование мороженого, в ходе которого выявило серьезные нарушения стандартов безопасности и качества.
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