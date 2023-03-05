«Россия вывела в море четыре носителя ракет»: В оперативном командовании «Юг» призвали готовиться к новой ракетной атаке

Опасность ракетной атаки сохраняется, Россия вывела в море четыре носителя крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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