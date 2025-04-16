Путин поручил просчитать идею автоматического контроля за ОСАГО

Президент РФ Владимир Путин считает, что идею ввести автоматический контроль за своевременным продлением полисов ОСАГО нужно тщательно просчитать, исключив риски роста тарифов на этот вид автострахования.
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