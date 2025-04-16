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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Один из лучших сервисов среди прочих подобных.СберСтрахование и...

Путин поручил просчитать идею автоматического контроля за ОСАГО

Путин поручил просчитать идею автоматического контроля за ОСАГО

Президент РФ Владимир Путин считает, что идею ввести автоматический контроль за своевременным продлением полисов ОСАГО нужно тщательно просчитать, исключив риски роста тарифов на этот вид автострахования.

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