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Будет вкусно

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Пицца на сковороде за 5 минут. Простой рецепт быстрой пиццы на завтрак

Пицца на сковороде за 5 минут. Простой рецепт быстрой пиццы на завтрак

Я люблю готовить пиццу, ставить дрожжевое тесто, выпекать и, конечно, есть. Но, во-первых, сейчас жара, во-вторых, утром обычно на это времени нет, в-третьих, существуют быстрые и вкусные рецепты, которые мне очень нравятся.

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Maxim
Я блины делаю на кефире или ряженке: хорошо запекается..
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