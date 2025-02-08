Пицца на сковороде за 5 минут. Простой рецепт быстрой пиццы на завтрак

Я люблю готовить пиццу, ставить дрожжевое тесто, выпекать и, конечно, есть. Но, во-первых, сейчас жара, во-вторых, утром обычно на это времени нет, в-третьих, существуют быстрые и вкусные рецепты, которые мне очень нравятся.
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