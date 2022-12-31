Главные международные события уходящего года

В международных отношениях 2022 год стал по-настоящему переломным. После того как в конце февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, она столкнулась с беспрецедентным политическим и экономическим давлением со стороны Запада.
В международных отношениях 2022 год стал по-настоящему переломным. После того как в конце февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, она столкнулась с беспрецедентным политическим и экономическим давлением со стороны Запада.
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