Парламентская газета

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Главные международные события уходящего года

Главные международные события уходящего года

В международных отношениях 2022 год стал по-настоящему переломным. После того как в конце февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, она столкнулась с беспрецедентным политическим и экономическим давлением со стороны Запада.

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