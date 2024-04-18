В Больших Ярках сараи затопило по крышу, а люди находятся в отчаянии. Фоторепортаж

В деревню Большие Ярки Тюменской области вода начала приходить утром 17 апреля. Спустя более суток одна из улиц в поселении затоплена, хозпостройки стоят в воде по крышу, а люди своими силами пытаются спасти то, что осталось.
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