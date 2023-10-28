На Ямале начали обучать детей из школы-интерната профессии швеи

В школе-интернате Тарко-Сале взялись за обучение воспитанников швейному делу. Мастер-классы проходят в рамках реализуемого в Пуровском районе проекта для детей с ограниченными возможностями здоровья «Островок тепла», сообщил в соцсетях районный департамент образования.
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