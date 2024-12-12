Царьград Фото: kremlin.ru Самое страшное, что могло случиться с Арменией, это Пашинян. А уже трагедия Арцаха (Нагорного Карабаха), разрушение экономики и логистическая изоляция — это производные, только последствия действий или бездействия Николы, не побоимся этого слова, Воваевича.
Пашинян решил арестовать Путина: Во всём виновата Россия
Комментарии
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РГ
Рим Галиев
Всех армян под корень домой, мы без них как то проживем, их диаспоры объявить вне закона ? А в России все таки пристижнее настоящая русская водка
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2 час.
Daddy Bo
Ну это и называлось Советский Союз... Намедни тут как раз был день памяти подписания Белвежского Приговора.
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2 час.
Виталий Сорокин
Интересно, а почему он ещё дышит? Значит, кому то это надо...Пук и его нет!
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43 мин.
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