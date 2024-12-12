Пашинян решил арестовать Путина: Во всём виновата Россия

РГ Рим Галиев Всех армян под корень домой, мы без них как то проживем, их диаспоры объявить вне закона ? А в России все таки пристижнее настоящая русская водка

Daddy Bo Ну это и называлось Советский Союз... Намедни тут как раз был день памяти подписания Белвежского Приговора.