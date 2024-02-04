18 умельцев, которые так обустраивают свои квартирки, что хочется напроситься в гости

Про людей, которые сами себе мастера, говорят, что у них золотые руки. Но почему-то забывают упомянуть богатое воображение, то самое, которое помогает в паре досок увидеть комод необычной формы, а в салатницах — голову гигантского Щелкунчика.
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