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Дмитрий Медведев: Спонсоры украинского терроризма часто ездят в Киев поездом…  

Дмитрий Медведев: Спонсоры украинского терроризма часто ездят в Киев поездом…  

Берлин предъявил России обвинения в недоказанной атаке на аэропорт Лейпцига Фото: © РИА Новости . Екатерина Штукина С учетом неонацистского, яро русофобского курса нынешнего руководства Германии придуманная диверсия – самая слабая форма наказания за их грехи.

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