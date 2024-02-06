В Тамбовском областном суде оспаривается тариф на вывоз мусора

В Тамбовском областном суде оспаривается тариф на услугу по обращению с коммунальными отходами. Предварительное судебное заседание по административному иску гражданина к региональному Департаменту цен и тарифов состоялось 5 февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии