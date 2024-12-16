Министр обороны Японии поприветствовал начало вывода морпехов США с Окинавы

Важной работой является передислокацию морских пехотинцев США с Окинавы на Гуам, заявил глава министерства обороны Японии Гэн Накатани на встрече с губернатором префектуры Окинава Дэнни Тамаки, 16 декабря передает телеканал NHK.
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