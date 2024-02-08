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Минобороны: средства ПВО сбили 12 ракет ВСУ над Белгородской областью

Минобороны: средства ПВО сбили 12 ракет ВСУ над Белгородской областью

РИАМО - 8 фев. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили 8 ракет реактивной системы залпового огня «Ураган» и 4 ракеты РСЗО «Ольха» украинской армии над территорией белгородской области, сообщает Минобороны РФ.

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