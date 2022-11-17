Иран выдвинул четыре модели развития отношений с Россией

Уровень экспорта иранских товаров в Россию в текущем году показал рост. На фоне этого в торговой палате ИРИ предложили схему взаимодействия двух стран.
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