Как интересно провести выходные в Москве? Сходить в Исторический музей на Красной площади

Исторический музей — это главный музей истории России от древних времен до конца XIX века. В музее можно познакомьтесь с экспонатами разных эпох: кремневыми орудиями первобытных людей, драгоценностями Золотой Орды и берестяными грамотами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии