МК: в Липцах бомбой ФАБ-3000 поражен штаб ВСУ, устроенный в здании детсада

ВС РФ ударили бомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции по штабу и пункту временной дислокации 92-й бригады ВСУ, размещавшимся в здании детсада на территории села Липцы в Харьковской области, сообщает сайт MK.