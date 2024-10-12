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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Продолжаем тему спорта

Продолжаем тему спорта В спортивном зале ДК "Победа" состоялось Открытое первенство Новоаннинской ДЮСШ по борьбе дзюдо среди юношей 2010-2011г.

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