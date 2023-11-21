В приморском Артёме предки посетовали на учительницу британского из-за кликов на пятиклассников

В школе заверили, что педагог не позволяла себе грубостей и по роду профессии говорит громко. В одном из чатов появилась запись части урока в школе №33, родитель, выложившая аудио, спросила, всех ли устраивает, что «такой зверь травмирует детей», и пригрозила учебному заведению судом.